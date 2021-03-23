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رئيس كوريا الجنوبية يتلقى لقاح "أسترازينيكا"

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رئيس كوريا الجنوبية يتلقى لقاح "أسترازينيكا" رئيس كوريا الجنوبية يتلقى لقاح "أسترازينيكا"
يستعد لزيارة بريطانيا لحضور قمة لمجموعة السبع

رئيس كوريا الجنوبية يتلقى لقاح

أعلن مكتب رئيس #كوريا الجنوبية مون جيه- إن، تلقيه #لقاح "#أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، اليوم؛ بينما يستعد لزيارة بريطانيا لحضور قمة لمجموعة السبع.

وذكر القصر الرئاسي، في بيان، أن "مون" (68 عامًا) تَوَجّه إلى مركز طبي قُرب مكتبه بوسط العاصمة سيول بصحبة زوجته وتسعة مسؤولين كبار سيرافقونه في رحلته، من بينهم مستشار الأمن القومي سوه هون.

وقد وجّه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الدعوة إلى كوريا الجنوبية والهند وأستراليا لحضور القمة كضيوف؛ وفق "رويترز".

وبدأت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية في تطعيم العاملين بالقطاع الطبي الذين يواجهون مخاطر عالية والمرضى ذوي الحالات الحرجة في نهاية فبراير؛ بينما تكافح للتصدي لموجة ثالثة من كوفيد-19، وتهدف لتحقيق مناعة جمعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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