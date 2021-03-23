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لم يذكر نوع اللقاح.. بوتين يعلن عزمه تلقي تطعيم كورونا اليوم

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لم يذكر نوع اللقاح.. بوتين يعلن عزمه تلقي تطعيم كورونا اليوم لم يذكر نوع اللقاح.. بوتين يعلن عزمه تلقي تطعيم كورونا اليوم
استنكر تصريحات مسؤول أوروبي قال "لا حاجة إلى "سبوتنيك- في"

لم يذكر نوع اللقاح.. بوتين يعلن عزمه تلقي تطعيم كورونا اليوم

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقي تطعيم كورونا اليوم الثلاثاء؛ وذلك بعد تردد طويل. وقال بوتين في مؤتمر عبر الفيديو عن حملة التطعيم في : "بالمناسبة، إنني أنوي القيام بذلك غدًا (اليوم)"؛ لكنه لم يكشف عن نوع اللقاح الذي سيتلقاه، حسب ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.

واستنكر الرئيس بوتين التصريحات «الغريبة» لمسؤول أوروبي بعدما قال إن الاتحاد الأوروبي ليس في حاجة إلى «سبوتنيك- في».

وقال في اجتماع متلفز: «نحن لا نجبر أحدًا على فعل أي شيء (...) لكننا نتساءل عن المصالح التي يدافع عنها هؤلاء الأشخاص، هل هي المتعلقة بشركات الأدوية أم بمصالح المواطنين الأوروبيين؟».

في غضون ذلك، أشارت الوكالة الفرنسية إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ظهر الاثنين، خلال زيارة للصين واضعًا كمامة عليها عبارة «اللعنة على الحجر الصحي»؛ في إشارة إلى القيود المفروضة لمكافحة «كوفيد-19».

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الرسمية عن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، قوله: إن الرئيس الروسي سيتلقى واحدًا من اللقاحات الروسية الثلاثة؛ مشيرًا إلى أن اللقاحات الثلاثة جميعها جيدة وموثوقة. وإلى جانب لقاح "سبوتنيك" -ضمن المعترف به دوليًّا- هناك أيضًا لقاحان روسيان مضادان لكورونا هما "إبي فاك كورونا" و"كوفي فاك" الذي ظهر منذ شهر.

وظل بوتين (68 عامًا) على مدار شهور لا يعطي إجابة عن أسئلة متكررة من صحافيين حول موعد تلقيه لقاح كورونا. ومر أكثر من ستة أشهر على ظهور لقاح "سبوتنيك في" في السوق الروسية؛ لكن لم يتم التصريح به للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا قبل نهاية ديسمبر الماضي.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم ضد كورونا في روسيا 4.3 ملايين شخص، وهي نسبة تقارب 3% من إجمالي عدد سكان البلاد؛ فيما وصل عدد من تلقوا أول جرعة من التطعيم إلى 6.3 ملايين شخص، حسب تصريحات بوتين.

في الإطار ذاته، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن صندوق الاستثمار المباشر السيادي الروسي إعلانه إبرام اتفاق مع مجموعة «فيرشو بايوتيك» الهندية لإنتاج 200 مليون جرعة على الأقل من لقاح «سبوتنيك- في» الروسي المضاد لفيروس كورونا.فلاديمير بوتين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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