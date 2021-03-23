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"العواد": رسالة ديننا وقيادتنا بالمملكة الإنسان أولاً لا فرق بين مواطنٍ ومُقيم

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"العواد": رسالة ديننا وقيادتنا بالمملكة الإنسان أولاً لا فرق بين مواطنٍ ومُقيم "العواد": رسالة ديننا وقيادتنا بالمملكة الإنسان أولاً لا فرق بين مواطنٍ ومُقيم
قال تزامناً مع اليوم العالمي للتمييز العنصري: بهذا الطموح نتقدم الصفوف بين الأُمم

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أن رسالة المملكة في اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري ومناهضة العنصرية هي رسالة ديننا الحنيف وقيادتنا الرشيدة، وهي أن الإنسان دائماً أولاً لا فرق ولا تمييز، وأن المملكة تتقدم الأُمم بالسير على هذا النهج.

جاء ذلك في تغريدة "العواد" عبر حسابه بـ"تويتر" قال فيها: "في اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري ومناهضة العنصرية، رسالة بلادنا هي رسالة ديننا الحنيف وقيادتنا الرشيدة، وبما يتوافق ورؤية 2030 أن الإنسان أولاً، لا فرق بين مواطنٍ ومُقيم، بهذا النهج وهذا الطموح نتقدم الصفوف بين الأُمم".

تأتي تغريدة الرئيس "العواد" مواكبة للعمل التوعوي الذي تقوم به هيئة حقوق الإنسان من خلال نشر المعرفة والتأكيد على الحقوق والحرص على حماية الإنسان ومُتابعة كل ما من شأنه حفظ الحقوق، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وبما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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