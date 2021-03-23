تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
"أمانة تبوك" تصدر بياناً إلحاقياً بنتائج تحقيقات نفايات "شاطيء حقل".. وتكشف الحقيقة
-
السبت 27 مارس 2021 06:08 مساءً
ميانمار.. حصيلة قتلى إطلاق الجيش على المتظاهرين ترتفع إلى 91
-
السبت 27 مارس 2021 05:47 مساءً
كاتبة تحذر الرجل: إياك أن تحاول مجاملة امرأة بهذه الجملة
-
السبت 27 مارس 2021 05:47 مساءً
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد"
-
السبت 27 مارس 2021 05:33 مساءً
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم
-
السبت 27 مارس 2021 05:33 مساءً
ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو
-
السبت 27 مارس 2021 05:26 مساءً
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد"
-
السبت 27 مارس 2021 05:19 مساءً
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم
-
السبت 27 مارس 2021 05:19 مساءً
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة
-
السبت 27 مارس 2021 05:19 مساءً
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى
-
السبت 27 مارس 2021 05:19 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
أول قبطانة طائرة في شرطة دبي تحقق حلم طفولتها.. و"لن أكون الأخيرة"
فيديو
cnn arabic
الثلاثاء 23 مارس 2021 09:15 صباحاً
121
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
شركة في دبي بفكرة كبيرة.. تحويل البلاستيك إلى ملابس
cnn arabic
السبت 27 مارس 2021 11:08 صباحاً
مخبز بأفكار كبيرة يخلق ضجة في دبي
cnn arabic
السبت 27 مارس 2021 09:13 صباحاً
شركة قد تساعد بتحويل الصحراء إلى تربة صالحة للزراعة.. وتجاربها في دبي
cnn arabic
السبت 27 مارس 2021 09:13 صباحاً
انقرضت قبل 400 عام.. شاهد كيف عادت القنادس إلى إنجلترا
cnn arabic
السبت 27 مارس 2021 09:13 صباحاً
السابق
شركة في دبي بفكرة كبيرة.. تحويل البلاستيك إلى ملابس
التالى
"دبي ديزرت كلاسيك".. كيف أصبحت المدينة وجهة لعالم الغولف؟
Tweets by @3yonNews