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النفط تتراجع بأكثر من 1%.. وبرنت 63.80 دولارًا

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أسعار النفط تتراجع بأكثر من 1%.. وبرنت 63.80 دولارًا النفط تتراجع بأكثر من 1%.. وبرنت 63.80 دولارًا
عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو هبطت 1.3%

أسعار النفط تتراجع بأكثر من 1%.. وبرنت 63.80 دولارًا

تراجعت النفط بأكثر من 1% خلال تعاملات الثلاثاء، وسط مخاوف بإعادة فرض قيود الإغلاق المرتبطة بـ"كورونا"، في ظل ارتفاع الإصابات في أوروبا إلى جانب تباطؤ عمليات التطعيم هناك.

فيما قررت ألمانيا تمديد إجراءات الإغلاق المرتبطة بـ"كورونا" لمدة شهر حتى الثامن عشر من أبريل، مع تطبيق قرارات جديدة من ضمنها تنفيذ إجراءات إغلاق واسعة النطاق خلال عيد الفصح.

وفي الوقت نفسه أفادت مصادر لوكالة "رويترز" بأن نسبة التزام "أوبك+" بالتخفيض الطوعي لمستويات إنتاج النفط، بلغت 113% في فبراير، مقابل 103% في يناير.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 1.3% إلى 63.80 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو 1.3% مسجلة 60.76 دولارًا للبرميل.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي تقديرات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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