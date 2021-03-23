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والصين تؤكدان رفضهما للعقوبات الغربية أحادية الجانب: ألعاب جيوسياسية

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روسيا والصين تؤكدان رفضهما للعقوبات الغربية أحادية الجانب: ألعاب جيوسياسية والصين تؤكدان رفضهما للعقوبات الغربية أحادية الجانب: ألعاب جيوسياسية
"لافروف" و"وانغ": تصرفات الولايات المتحدة تهدف إلى تقويض البنية القانونية الدولية

روسيا والصين تؤكدان رفضهما للعقوبات الغربية أحادية الجانب: ألعاب جيوسياسية

أعلن وزيرا خارجية والصين، سيرغي لافروف، ووانغ يي، رفض موسكو وبكين للعقوبات أحادية الجانب غير المشروعة، التي يستخدمها الشركاء الغربيون بشكل متزايد.

وقال وزيرا الخارجية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، في مدينة غويلين الصينية: إن موسكو وبكين ترفضان الألعاب الجيوسياسية والعقوبات غير الشرعية أحادية الجانب التي تستخدمها الدول الغربية بشكل متزايد.

ووفق موقع "روسيا اليوم" صرّح لافروف بأن روسيا والصين تلاحظان تصرفات الولايات المتحدة التي تهدف إلى تقويض البنية القانونية الدولية بالاعتماد على التحالفات العسكرية السياسية.

كذلك تطرق لافروف خلال المؤتمر الصحفي إلى العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وقال إن موسكو ليس لديها علاقات اليوم مع الاتحاد الأوروبي كمنظمة، موضحًا أن البنية التحتية للعلاقات بين الطرفين تم تدميرها.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن روسيا ستكون مستعدة لأي اتصالات لزيادة التفاعل، إذا أرادت بروكسل العمل لتجاوز الإشكالات الحالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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