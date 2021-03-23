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قائمة محدثة.. هذه أكثر الدول تضررًا من "عدو البشرية"

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قائمة محدثة.. هذه أكثر الدول تضررًا من "عدو البشرية" قائمة محدثة.. هذه أكثر الدول تضررًا من "عدو البشرية"
إجمالي عدد إصابات كورونا أكثر من 123 مليون إصابة

قائمة محدثة.. هذه أكثر الدول تضررًا من

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 123 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.7 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 123.267.191، وإجمالي الوفيات 2.722.203.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ542.888 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 29.867.412.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ295.425 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 12.047.526.

في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 198.036، وإجمالي إصابات 2.195.772.

وفي المرتبة الرابعة الهند من حيث عدد الوفيات بـ159.967، وإجمالي الإصابات 11.646.081.

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 126.411، وإجمالي إصابات 4.315.602.

وسادسًا إيطاليا بإجمالي وفيات 105.328، وإجمالي إصابات 3.390.181.

وفي المرتبة السابعة بإجمالي وفيات 93.812، وإجمالي إصابات 4.416.226.

وفي المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 92.776 وإجمالي إصابات 4.358.910.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 74.824، وإجمالي إصابات 2.678.262.

تلتها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 73.543، وإجمالي إصابات 3.228.803.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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