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"ناجي" يرفع دعوى نشوز ضد زوجته: "بتحب تامر حسني أكتر مني"

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"ناجي" يرفع دعوى نشوز ضد زوجته: "بتحب تامر حسني أكتر مني" "ناجي" يرفع دعوى نشوز ضد زوجته: "بتحب تامر حسني أكتر مني"

مصراوي Masrawy

08:00 ص الثلاثاء 23 مارس 2021

كتبت- فاطمة عادل:

أقام "ناجي. م" دعوى نشوز ضد زوجته "حنان. ع" بعد عام ونصف زواج، مبررًا طلبه أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس بقيامها بترك منزل الزوجية: "سابت البيت ومشيت ومش عارف هي فين.. وبتحب تامر حسني أكتر مني".

يقول الزوج في دعواه: زوجتي تظاهرت خلال فترة الخطبة بالالتزام الديني والاحترام أمامي، فقمت حينها بتلبية كل ما أراده والدها كي يقوم بتحديد موعد الزفاف سريعًا، وبالفعل لم يمر إلا القليل وانتقلنا إلى المعيشة سويًا بعش الزوجية، وبعد عام رزقنا الله بطفلة تبلغ من العمر 6 أشهر.

يضيف الزوج: بدأ الخلاف بيننا بعد أسبوع واحد فقط من الزواج، فبمجرد وصولي المنزل أجد زوجتي تستمع لأغاني تامر حسني، غير مهتمة بوجودي "لازم نتخانق كل يوم عشان الأغاني اللي بتسمعها وتنسى التزاماتها في البيت".

أشار "ناجي": زوجتي تنفق الكثير من الأموال على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر أخبار تامر حسني وأعماله الفنية، غير مهتمة بتشغيل القرآن بالمنزل، أو تلبية طلباتي.

واصل الزوج: بعدما أنجبت طفلتنا طالبتها بالابتعاد عن سماع الأغاني وتشغيل القرآن، لكن دون فائدة، فالطفلة تبكي طوال اليوم أثناء سماع زوجتي للأغاني، ودفعني هذا التصرف للتعدي عليها بالضرب".

يختتم: بعد التعدي على زوجتي ذهب إلى عملي، وبمجرد عودتي لم أجدها بالمنزل، فقد هربت إلى مكان لا يعرفه أحد من أسرتها، وحاولت كثيرًا الوصول إليها لكن دون جدوى، فقررت اللجوء إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى نشوز حملت رقم 212 لسنة 2020، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

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