أخبار عاجلة

"أمانة تبوك" تصدر بياناً إلحاقياً بنتائج تحقيقات نفايات "شاطيء حقل".. وتكشف الحقيقة -
ميانمار.. حصيلة قتلى إطلاق الجيش على المتظاهرين ترتفع إلى 91 -
كاتبة تحذر الرجل: إياك أن تحاول مجاملة امرأة بهذه الجملة -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فتح مطار صنعاء ووقف إطلاق النار.. "التليدي" يبلور مبادرة المملكة لإنهاء أزمة اليمن

Print
فتح مطار صنعاء ووقف إطلاق النار.. "التليدي" يبلور مبادرة المملكة لإنهاء أزمة اليمن فتح مطار صنعاء ووقف إطلاق النار.. "التليدي" يبلور مبادرة المملكة لإنهاء أزمة اليمن
قال: الرفض المبدئي لميليشيا الحوثي كشف للمجتمع الدولي الطرف الحقيقي المعطل للحل

فتح مطار صنعاء ووقف إطلاق النار..

قال المحلل السياسي يحيى التليدي، أن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية التي أعلنها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، جاءت لتؤكد حرص الرياض على إنهاء معاناة اليمن وشعبه، وجديتها في التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يراعي الأبعاد ‫الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال لـ"سبق": "اللافت أن هذه المبادرة تضمنت حلولاً جذرية لمسائل عالقة طالما أعاقت إجراءات بناء الثقة والانخراط في حوار يمني – يمني، ومنها: فتح مطار صنعاء الدولي من وإلى بعض الوجهات الدولية، ووقف إطلاق النار الشامل، وتشكيل لجان للمتابعة من مختلف الأطراف للعمل على نجاح وقف إطلاق النار".

وأضاف: "الرفض المبدئي لميليشيا الحوثي للمبادرة وعدم القبول بها أو التعاطي معها كشف للمجتمع الدولي الطرف الحقيقي المعطل للحل السياسي؛ كون قبول المبادرة هو استثمار لفرصة سلام سانحة ومهيأة ستبدأ بإجراءات تعزز الثقة، ومن ثم وقف إطلاق النار والانخراط في الحوار السياسي".

وتابع: "وكشف للعالم مدى تحكم إيران في الإرادة السياسية والعسكرية لميليشيا الحوثي حتى لم يعد للحوثي هدف سوى التخريب والدمار والمتضرر الأكبر من تلك السياسة الرعناء هو الشعب اليمني".

وأردف: "الدبلوماسية السعودية بإعلان هذه المبادرة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وتكشف للمنظمات الدولية الطرف الذي يرفض الحل السياسي ويصر على القتال، الأمر الذي لا تريد الاقتناع به حتى الآن".

واختتم: "الأكيد أن السعودية هدفها دائماً السلام والاستقرار في اليمن وتخليصه من الهيمنة الإيرانية، فهي أكبر دولة تقدم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني، وتقود التحالف العربي لحمايته وإعادة الشرعية اليمنية، وهذه المبادرة تجعل الحوثي أمام خيارين: إما تغليب مصلحة الشعب اليمني والامتثال لصوت العقل والانخراط في الحوار السياسي، أو رفض المبادرة ومواصلة الارتهان التام لطهران، وذلك يعني استمرار الويلات والهزائم وإعادتهم بالقوة للخيار الأول، وهو ما سيحصل في النهاية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض"

الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض"

الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض"

الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض"

السفير الفرنسي يواصل جولاته في #السعودية_الجميلة: "صباح الخير والسعادة يا أهل جدة"

السفير الفرنسي يواصل جولاته في #السعودية_الجميلة: "صباح الخير والسعادة يا أهل جدة"

السفير الفرنسي يواصل جولاته في #السعودية_الجميلة: "صباح الخير والسعادة يا أهل جدة"

السفير الفرنسي يواصل جولاته في #السعودية_الجميلة: "صباح الخير والسعادة يا أهل جدة"

شبكة عيون الإخبارية