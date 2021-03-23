مقتل 10 أشخاص بينهم رجل شرطة جراء إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية كولورادو

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أكدت مصادر أمنية أمريكية مقتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم رجل شرطة، مساء الاثنين، جراء إطلاق نار داخل مركز تجاري في مدينة بولدر بولاية كولورادو.

وقالت السلطات في مؤتمر صحفي بعد ساعات من الحادثة: إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به بعد إصابته.

ولم تذكر الشرطة تفاصيل كثيرة ولا الدافع وراء الحادثة، التي وقعت حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين في متجر "كينغ سوبرز" للبقالة في منطقة تيبل ميسا.

وكانت شرطة بولدير قد أعلنت في وقت سابق، أن عناصرها تعاملوا مع إطلاق نار في محل في منطقة تايبل ميسا، ودعت إلى الابتعاد عن مكان الحادث، حيث احتشدت وحدات كثيرة من عناصر الأمن وخدمة الإسعاف.