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ضحايا كورونا.. 1383 وفاة جديدة بالبرازيل و39 حالة بمصر

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ضحايا كورونا.. 1383 وفاة جديدة بالبرازيل و39 حالة بمصر ضحايا كورونا.. 1383 وفاة جديدة بالبرازيل و39 حالة بمصر
خلال الـ 24 ساعة الماضية

ضحايا كورونا.. 1383 وفاة جديدة بالبرازيل و39 حالة بمصر

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الإثنين، تسجيل 1383 وفاة و49293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وشهدت البرازيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وبلغ هذا المؤشر يوم 17 مارس 90303 حالات، وفي 18 مارس 86982، وفي 19 مارس 90570؛ ما يمثل حصيلة قياسية، وفي 20 مارس 79069.

وسجّلت البلاد ثاني أكبر حصيلة للوفيات من جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

ومع ذلك أكّدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية؛ لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و39 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها أمس، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا 196061، من ضمنهم 150424 حالة تمّ شفاؤها، و11637 حالة وفاة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية