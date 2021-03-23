رئيسة (سي.دي.سي.) تحذر من موجة زيادة جديدة لإصابات كورونا في أمريكا

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مصراوي Masrawy

واشنطن - (أ ش أ):

حذرت روتشيل والينسكي مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي.دي.سي.) اليوم الثلاثاء من أن الولايات المتحدة قد تشهد موجة زيادة أخرى في إصابات كورونا، لكن يمكن تجنبها.

وأضافت والينسكي أن هذا قد يحدث فيما لو لم يتم اتباع تدابير السلامة مثل ارتداء قناع الوجه ، والتباعد الاجتماعي وتجنب الزحام.

وقالت "إن التهاون في إجراءات السلامة الصحية يأتي بينما لا تزال أعداد الإصابات مرتفعة، وهناك سلالات مثيرة للقلق تنتشر بسرعة في أنحاء الولايات المتحدة وهي المسئولة عن عدد كبير من الإصابات في ولايات كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا.

ونبهت إلى أنه ينبغي التصرف الآن واتخاذ التدابير المطلوبة حتى لا تحدث هذه الموجة الجديدة وإن كانت قابلة لتفاديها في ظل زيادة مستويات التطعيم بالولايات المتحدة وتشجيع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حكام الولايات ورؤساء الشركات بالقطاع الخاص إلى جانب الحكومة للإبقاء على أو إعادة فرض القيود الوقائية الخاصة بكورونا.

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