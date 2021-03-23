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مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية

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مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية

مصراوي Masrawy

06:21 ص الثلاثاء 23 مارس 2021

واشنطن - (د ب أ):

قتل عشرة أشخاص ، بينهم شرطي، يوم الاثنين في إطلاق نار على متجر بقالة في مدينة بولدر القريبة من جبال روكي في ولاية كولورادو الأمريكية.

وقالت ماريس هيرولد ، قائدة شرطة بولدر ، إن الشرطي، ويدعى إريك تالي كان من أوائل المستجيبين في مكان الحادث. ووصفت أفعاله بأنها "بطولية".

وقال مايكل دوجيرتي ، المدعي العام لمنطقة بولدر كاونتي ، إن مطلق النار المزعوم أصيب وهو قيد الاحتجاز.

وذكرت هيرود أن الشرطة بدأت في تلقي بلاغات عن إطلاق نار وعن شخص يحمل "بندقية دورية" حوالى الساعة 0230 مساء بالتوقيت المحلي (2030 بتوقيت جرينتش).

وقالت الشرطة إنه لن يتم الكشف عن أسماء الضحايا حتى يتم إخطار عائلاتهم.

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