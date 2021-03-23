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الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا

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الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا

مصراوي Masrawy

03:50 ص الثلاثاء 23 مارس 2021

بوينس آيرس - (د ب أ):

من المقرر أن يتحدث الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز مع رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس غدا الأربعاء، وفقا لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد.

وأضافت الوزارة أن وزير الشؤون الاستراتيجية جوستافو بيليز سيشارك أيضا في المكالمة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأكد البنك الدولي من جديد التزامه بتقديم تمويل بقيمة ملياري دولار للأرجنتين في عام 2021، وفقا للبيان.

وسبق أن عقد وزير الاقتصاد مارتن جوزمان اجتماعات شخصية مع سلطات البنك الدولي في واشنطن العاصمة.

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