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​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين الطرق بدمياط

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​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط ​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين الطرق بدمياط

مصراوي Masrawy

03:00 ص الثلاثاء 23 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

أعلنت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، تشكيل لجنة مصغرة، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط، ومن يرغب من النواب، لبحث منظومة الطرق الداخلية بمحافظة دمياط.

بالإضافة إلى ترتيب الأولويات وتنفيذ المشروعات وفقًا للاعتمادات المالية بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى الحياة اليومية، اعتبارًا من الأحد المقبل، على أن تعد المحافظة تقرير حول الطرق والاعتمادات والمتاح لديها من مخصصات لتنفيذ الطرق التابعة لها.

وفى ذات الصدد، قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن المحافظة في حاجة للنظرة لمنظومة الطرق، خاصة وأن المحافظة من المحافظات الصناعية، وتطوير الطرق سيساهم بقوة فى زيادة الاستثمارات، بالإضافة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الحياة اليومية.

ومن ناحيتها طالبت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بضرورة أن تكون المحافظة هي المسئولة عن طرح الطرق، وفقًا للاحتياجات الخاصة بالمواطنين فى المحافظة.

وطالب نواب دمياط، خلال اللقاء أهمية تطوير الطرق بالمحافظة، لتواكب الطفرة الكبيرة فى رؤية 2030.

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