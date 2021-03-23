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زعيم يسعى إلى تعميق العلاقات مع الصين "ضد القوات المعادية"

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زعيم كوريا الشمالية يسعى إلى تعميق العلاقات مع الصين "ضد القوات المعادية" زعيم يسعى إلى تعميق العلاقات مع الصين "ضد القوات المعادية"

مصراوي Masrawy

01:51 ص الثلاثاء 23 مارس 2021

بيونج يانج - (د ب أ):

قال زعيم ، كيم جونج أون، إن بلاده والصين بحاجة إلى تعميق تعاونهما "لمواجهة التحديات الشاملة والتحركات العائقة من القوى المعادية لهما".

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نقلا عن بيان لـ "كيم" بأن الزعيم الكوري الشمالي يدعو إلى "تكثيف الاتصالات بين الحزبين الحاكمين في البلدين".

تأتي هذه الرسالة بعد أن ترأس كيم اجتماعا مع مسؤولي الحزب، ناقش خلاله السياسة بشأن العلاقات بين الكوريتين وعلاقات كوريا الشمالية مع الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأكدت المناقشات على ضرورة تعزيز الوحدة والتعاون بين كوريا الشمالية والصين.

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