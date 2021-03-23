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اليوم.. الحكم في دعوى "ميرهان هشام" ضد قناة النهار

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اليوم.. الحكم في دعوى "ميرهان هشام" ضد قناة النهار اليوم.. الحكم في دعوى "ميرهان هشام" ضد قناة النهار

مصراوي Masrawy

01:00 ص الثلاثاء 23 مارس 2021

كتب- محمود الشوربجي:

تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من المحامي هيثم عباس، وكيلًا عن عارضة الأزياء ميرهان هشام ضد قناة النهار.

وقال المحامي هيثم عباس في تصريحات لمصراوي، إنه طالب بتعويض قدره 10 ملايين جنيه من قناة النهار تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكلته جراء نشر يسيء لموكلته على قناتها بموقع يوتيوب.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، قضت بانقضاء الدعوى المقامة من ميرهان هشام ضد تامر أمين، مذيع قناة النهار، بتهمة السب والقذف بالتصالح بين الطرفين.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 47954 لسنة 2019، التي أقامها المستشار هيثم عباس، أن الإعلامي تامر أمين تناول علاقة موكلته ميرهان هشام بلاعب عمرو وردة، ووجه إليها حديًثا اعتبره سبًا وقذفًا في حقها، وبإعلانه لهذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

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