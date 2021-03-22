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محامي مالك برج الدائري المحترق: تقدمنا بطلب لبناء عقار جديد على "نفس الأرض"

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محامي مالك برج الدائري المحترق: تقدمنا بطلب لبناء عقار جديد على "نفس الأرض" محامي مالك برج الدائري المحترق: تقدمنا بطلب لبناء عقار جديد على "نفس الأرض"

مصراوي Masrawy

08:58 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب ـ محمد الصاوي:

قال المستشار محمد مطر دفاع مالك برج الدائري المحترق، إن تقدم بناء على رغبة موكله بطلب إلى الجهات المختصة للحصول على ترخيص ببناء عمارة سكنية مكان البرج المحترق طبقا لمواصفات قانون البناء الجديد، عقب انتهاء أعمال رفع الأنقاض.

وأضاف "مطر" لمصراوي، اليوم الأثنين، أنه في حالة الموافقة سيتم البناء على مساحة 75 % من المساحة، والمساحة المتبقية ستكون في إطار حرم الطريق الدائري، مشيرًا إلى أنه من المتوقع في حالة صدور رخصة بالبناء سيكون المبنى مكون من 6 أدوار.

وتابع، أنه سيتم تسكين عدد من سكان البرج المحترق في العقار الجديد في حالة الموافقة على بناءه، فيما سيتم تعويض باقي السكان وفقا للاتفاق الذي سيتم بينهم، حيث أن هناك عدد من السكان سيتم تعويضهم ماديا، وجزء آخر سيتم تسكينه في العقار الجديد حال الموافقة عليه، مؤكدًا أنه المفاوضات مازالت تجري مع السكان حتى الآن.

واستأنفت النيابة العامة، أمس الأحد، على قرار قاض المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، والذي تضمن إخلاء سبيل مالك عقار كرداسة المحترق بكفالة 5 ملايين جنيه، لاتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية دون ترخيص، وتشييد بناء دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأنهت الأجهزة المختصة يوم الجمعة قبل الماضي، عملية تفجير برج الدائري، بواسطة الديناميت، وسقط البرج مكانه دون ميله على الطريق الدائري أو العمارات المجاورة لتكلل عملية الإزالة بالنجاح.

وقال أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة ليس لها أي علاقة بالتعويضات للمالكين وأن صاحب العقار هو المسؤول عن ذلك الأمر.

وأضاف راشد أن العقار الذي تم هدمه مخالف وسبق أن صدر بحقه قرار إزالة، ولكن صاحبه تقدم بطلب تصالح وقوبل بالرفض.

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