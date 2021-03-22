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حبس متهمة بمغافلة ربة منزل وسرقة مشغولاتها الذهبية في الزيتون

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حبس متهمة بمغافلة ربة منزل وسرقة مشغولاتها الذهبية في الزيتون حبس متهمة بمغافلة ربة منزل وسرقة مشغولاتها الذهبية في الزيتون

مصراوي Masrawy

08:55 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة الزيتون، بحبس ربة منزل، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من سيدة، بالاشتراك مع آخرين بأسلوب المغافلة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بتلقيه بلاغًا من سيدة، مقيمة بدائرة القسم، بأنها أثناء سيرها بدائرة القسم، فوجئت بسقوط إحدى السيدات وبحوزتها مواد غذائية، وأثناء مساعدتها قامت أخرى بمغافلتها وسرقة 4 مشغولات ذهبية من يدها، ولاذتا بالفرار.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكابها (سيدتان لأحدهما معلومات جنائية، مقيمتان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية).

وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى هروب المتهمتان عقب ارتكابهما الواقعة باستخدام سيارة ملك ( زوج إحدى المتهمتان، مقيم بذات العنوان).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط إحدى المتهمتان وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة، والقص"، وذلك باستخدام مقص حديدي بالاشتراك مع المتهمان الهاربان.

كما تم بإرشادها ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهم، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهمة والمضبوطات، واتهمتها والهاربان بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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