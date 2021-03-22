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الولايات المتحدة تُسجل 33 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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الولايات المتحدة تُسجل 33 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة الولايات المتحدة تُسجل 33 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

08:23 م الإثنين 22 مارس 2021

واشنطن - (أ ش أ):

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ24 ساعة الماضية، إصابة 33 ألفًا و645 شخصًا، ووفاة 432 آخرين، بفيروس "كورونا" المُستجد.

ووفقًا للبيانات التي نشرتها جامعة جونز هوبكنز، على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين، فقد سجلت البلاد 29 مليونًا و819 ألفًا و315 حالة إصابة، وتوفي 542 ألفًا و359 شخصًا مصابًا بفيروس (كوفيد-19).

وتتصدر الولايات المتحدة، دول العالم من حيث عدد الوفيات والمصابين بفيروس "كورونا".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميًا.

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مصراوي Masrawy

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