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واشنطن تفرض عقوبات ضد اثنين من المسؤولين الصينيين بتهمة "انتهاك حقوق الإنسان" ضد الإيغور

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واشنطن تفرض عقوبات ضد اثنين من المسؤولين الصينيين بتهمة "انتهاك حقوق الإنسان" ضد الإيغور واشنطن تفرض عقوبات ضد اثنين من المسؤولين الصينيين بتهمة "انتهاك حقوق الإنسان" ضد الإيغور

مصراوي Masrawy

08:09 م الإثنين 22 مارس 2021

واشنطن - (د ب أ):

فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين، عقوبات ضد اثنين من كبار المسؤولين الصينيين بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" ضد أقلية الإيغور المسلمة والأقليات الأخرى في إقليم شينجيانج.

والمسؤولان هما وانج جو تشنج سكرتير لجنة الحزب فى فيلق شينجيانج للإنتاج والبناء وتشن مينج قوه مدير مكتب الأمن العام في شينجيانج.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إنهما ارتكبا "انتهاكات مروعة في شينجيانج".

واتهم بكين أيضا بارتكاب "إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية" في الإقليم الواقع في اٌقصى غرب البلاد.

وأضاف أن "الولايات المتحدة تكرر دعواتها لجمهورية الصين الشعبية لوضع حد لقمع الإيغور، وغالبيتهم من المسلمين، وأعضاء الأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينجيانج، بما في ذلك إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيا في معسكرات الاعتقال ومراكز الاحتجاز".

ويأتي إعلان واشنطن بعد تحركات مماثلة لفرض عقوبات من قبل بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

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