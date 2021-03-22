"أصدقاء المرضى" بعنيزة تدعم مستشفى الملك سعود بجهازَيْن طبيَّيْن و7 عربات

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ضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين الجهتَيْن لتحقيق الأهداف في خدمة المريض

قدّمت ‏لجنة أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة تسعة أجهزة لمستشفى الملك سعود، وذلك بحسب مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة والمستشفى لتحقيق الأهداف في خدمة المريض.

وتفصيلاً، قدّمت اللجنة عددًا من الأجهزة، شملت: جهاز تفتيت حصوات مرارية بمبلغ مائة وسبعين ألفًا وستمائة وخمسة وعشرين ريالاً، وعدد سبعة عربات إنعاش طوارئ مزودة بتقنية عالية بمبلغ تسعة وتسعين ألفًا وسبعمائة وخمسين ريالاً، إضافة إلى جهاز فحص وظائف الأذن بمبلغ اثنين وأربعين ألفًا ومائتَي ريال، مع أدوات جراحة للعين بثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين ريالاً.

وفي هذا الصدد، قال باسل بن محمد أبا الخيل، الأمين العام للجنة:"إن اللجنة تعمل بشكل دؤوب لخدمة المرضى، وتسهيل الاحتياجات كافة التي تضمن استمرارية تقديم الخدمات بالشكل الأفضل؛ ما يساهم في جودة الحياة".

وأوضح: "يقوم فريق الزيارات بزيارات دورية للمستشفيات والمراكز الصحية، ورصد انطباعات المستفيدين من الخدمة المقدمة، ثم يرفع تقاريره الدورية للفريق التنفيذي، ويتم خلالها استعراض النتائج، ومعرفة الإيجابيات بهدف دعمها، والاحتياجات بغرض تأمينها".

ووجّه "أبا الخيل" جزيل شكره للداعمين على حسهم وعطائهم الإنساني بما يتوافق مع تعليمات ديننا الحنيف، واستشعارهم المسؤولية المجتمعية، وخدمة الوطن المعطاء. كما وجّه شكره لإدارة مستشفى الملك سعود على تعاونهم المستمر ممثلة بمدير المستشفى إبراهيم بن علي الوهيبي، سائلاً المولى أن يتقبل ما قدموا، وأن يجعل ذلك بميزان حسناتهم.