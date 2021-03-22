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السجن 7 سنوات لعاطل قتل جاره في 15 مايو

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السجن 7 سنوات لعاطل قتل جاره في 15 مايو السجن 7 سنوات لعاطل قتل جاره في 15 مايو

مصراوي Masrawy

07:26 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة عاطل قتل جاره لسبه شقيقه في منطقة 15 مايو، بالسجن 7 سنوات ومصادرة السلاح.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بشير عبدالعال ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم "عبدالرحمن. ع"، عاطل، بقتل المجني عليه "محمد. م" عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، إثر مشادة كلامية تطورت لشجار بينهما، فاستل سلاحه الأبيض «مطواة قرن غزال» مشهرًا إياه في وجه خصمه فما وجد الأخير مخرجا إلا بحصوله على سلاح أبيض «سنجة» من مسكنه لدرء الاعتداء عنه بإصابته، فركله طارحا إياه أرضًا منتزعًا أداته سابقة الوصف وانهال على ضحيته بها في مواضع متفرقة من جسده استقرت في كتفه الأيمن وصدره ورأسه ويمين عنقه حتى سقط غارقًا في دمائه.

أضاف أمر الإحالة أن المتهم كال للضحية ضربته الأخيرة فاستقرت بمقدمة كتفه الأيسر قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.

ونسبت النيابة للمتهم أنه أحرز سلاحين أبيضين «مطواة قرن غزال، سنجة» دون مسوغ من الضرورة الحرفية.

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