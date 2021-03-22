حظر السفر وتجميد أصول.. الاتحاد الأوروبي يعاقب 11 من قادة الانقلاب في ميانمار

★ ★ ★ ★ ★

"ماس" لفت إلى أن قمع المتظاهرين وصل درجة لا تطاق

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، عقوبات على 11 شخصاً مرتبطين بانقلاب الأول من فبراير (شباط) في ميانمار في أكبر رد فعل منذ أن بدأ الجيش في قمع الاحتجاجات بعنف.

وتبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حظر السفر وتجميد الأصول في اجتماع في بروكسل، وفرضت الكتلة المكونة من 27 دولة بالفعل حظر أسلحة على ميانمار، وواصلت العقوبات ضد بعض كبار الضباط العسكريين منذ 2018.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن 11 شخصًا متورطين في الانقلاب وقمع المتظاهرين.

من جهته، لفت وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للصحفيين إلى أن قمع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية وصل إلى درجة لا تطاق.