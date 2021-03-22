أخبار عاجلة

ميانمار.. حصيلة قتلى إطلاق الجيش على المتظاهرين ترتفع إلى 91 -
كاتبة تحذر الرجل: إياك أن تحاول مجاملة امرأة بهذه الجملة -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حظر السفر وتجميد أصول.. الاتحاد الأوروبي يعاقب 11 من قادة الانقلاب في ميانمار

Print
حظر السفر وتجميد أصول.. الاتحاد الأوروبي يعاقب 11 من قادة الانقلاب في ميانمار حظر السفر وتجميد أصول.. الاتحاد الأوروبي يعاقب 11 من قادة الانقلاب في ميانمار
"ماس" لفت إلى أن قمع المتظاهرين وصل درجة لا تطاق

حظر السفر وتجميد أصول.. الاتحاد الأوروبي يعاقب 11 من قادة الانقلاب في ميانمار

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، عقوبات على 11 شخصاً مرتبطين بانقلاب الأول من فبراير (شباط) في ميانمار في أكبر رد فعل منذ أن بدأ الجيش في قمع الاحتجاجات بعنف.

وتبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حظر السفر وتجميد الأصول في اجتماع في بروكسل، وفرضت الكتلة المكونة من 27 دولة بالفعل حظر أسلحة على ميانمار، وواصلت العقوبات ضد بعض كبار الضباط العسكريين منذ 2018.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن 11 شخصًا متورطين في الانقلاب وقمع المتظاهرين.

من جهته، لفت وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للصحفيين إلى أن قمع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية وصل إلى درجة لا تطاق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ميانمار.. حصيلة قتلى إطلاق الجيش على المتظاهرين ترتفع إلى 91

ميانمار.. حصيلة قتلى إطلاق الجيش على المتظاهرين ترتفع إلى 91

كاتبة تحذر الرجل: إياك أن تحاول مجاملة امرأة بهذه الجملة

كاتبة تحذر الرجل: إياك أن تحاول مجاملة امرأة بهذه الجملة

"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد"

"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد"

"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم

"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم

شبكة عيون الإخبارية