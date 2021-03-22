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"الأعلى للثقافة" يعلن أسماء الفائزين بمسابقة المواهب الأدبية لـ2020 دورة خيري شلبي

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"الأعلى للثقافة" يعلن أسماء الفائزين بمسابقة المواهب الأدبية لـ2020 دورة خيري شلبي "الأعلى للثقافة" يعلن أسماء الفائزين بمسابقة المواهب الأدبية لـ2020 دورة خيري شلبي

مصراوي Masrawy

07:10 م الإثنين 22 مارس 2021

(مصراوي):

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، أسماء الفائزين بمسابقة المواهب الأدبية لعام 2020 دورة خيري شلبي، والتي نظمتها الإدارة العامة للشئون الأدبية بالمجلس.

وتشمل الجوائز مجالات "الرواية والمجموعة القصصية، وديوان شعر الفصحى، وشعر العامية، أدب الأطفال والدراسات الأدبية".

وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:

في مجال الرواية:

- حصل على المركز الثاني: أشرف مهدى عبد الشافي محمود.

• في مجال القصة:

- حصل على المركز الأول: رانا محمد عبد الرحمن عمر فتحي.

- وحصل على المركز الأول مكرر: رانيا زينهم أحمد محمد أبو بكر.

- المركز الثاني: علي سيد محمد السيد.

- المركز الثالث: أحمد محمد أحمد الصادق.

- المركز الثالث مكرر: محمد ممدوح عبدالسلام شاكر.

• في مجال النقد والدراسات الأدبية:

- حصل على المركز الأول: هبه سيد سعد علي.

- المركز الثاني: حنان أحمد موسي عبدالعال.

• في مجال أدب الطفل:

- حصل على المركز الثالث: كريم علي الشاوري على.

- المركز الثالث مكرر: محمود عبدالله درويش عقاب.

• في مجال شعر الفصحى:

- حصل على المركز الثاني: على أحمد خليفة السيد.

- المركز الثاني مكرر: محمد أبو شعيشع غازي.

• في مجال شعر العامية:

- حصل على المركز الثاني: كريم على محمود حسن.

- المركز الثالث: أحمد محمود عبدالوهاب سعيد.

- المركز الثالث مكرر: محمد محمود شلبي السيد.​

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