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تتهم شركة أمريكية بانتهاك براءة اختراع لقاح "سبوتنيك في"

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روسيا تتهم شركة أمريكية بانتهاك براءة اختراع لقاح "سبوتنيك في" تتهم شركة أمريكية بانتهاك براءة اختراع لقاح "سبوتنيك في"

مصراوي Masrawy

07:02 م الإثنين 22 مارس 2021

موسكو - (أ ش أ):
أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الاثنين، أن شركة أمريكية انتهكت براءة الاختراع الخاصة بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس "كورونا".
وقال المدير العام للصندوق كيريل دميترييف - خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لقناة " اليوم" - : "إحدى الشركات الأمريكية التي تصنع اللقاحات انتهكت براءات اختراعنا. لقد أخبرنا هذه الشركة بذلك ونريد بدء حوار . لن نطالبهم بدفع أي مبالغ مالية في زمن الجائحة، لكننا بلا شك سندافع عن حقوقنا في الملكية الفكرية بكل جدية".

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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