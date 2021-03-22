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إحباط تهريب 10 كجم بذور "ماريجوانا" مع راكبة هولندية في مطار شرم الشيخ

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إحباط تهريب 10 كجم بذور "ماريجوانا" مع راكبة هولندية في مطار شرم الشيخ إحباط تهريب 10 كجم بذور "ماريجوانا" مع راكبة هولندية في مطار شرم الشيخ

مصراوي Masrawy

06:49 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، محاولة تهريب 10 كجم من بذور "ماريجوانا" مخدرة، أخفتها راكبة هولندية الجنسية داخل جيوب سحرية في حقائبها، فور وصولها من إسبانيا عن طريق تركيا، واتخذت الجمارك الإجراءات القانونية معها.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة التركية، رحلة رقم TK 0698 القادمة من اسطنبول، اشتبه محمد حنفي رئيس القسم في راكبة هولندية الجنسية، قادمة على خط سير "برشلونة / اسطنبول / شرم الشيخ"، وتم تمرير أمتعتها على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة محمد الخولي مأمور الفحص، وتلاحظ وجود أجسام معتمة، وبالعرض على أحمد النجار مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة ضمت كل من أحمد موسى وعمرو نادي ومصطفى الفقي وأحمد عادل مأموري الجمارك، لتفتيش أمتعتها الشخصية، عثرت معها على 4 أكياس مفرغة الهواء، وكيس قماش يوجد بهم حوالي 10 كجم بذور ماريجوانا.

وقرر محمد يوسف مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، بعد العرض على يوسف وصفي مستشار رئيس مصلحة الجمارك، يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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