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عجز عن سداد ديونه لها.. تجديد حبس سائق متهم بقتل مُدرسة بـ 6 أكتوبر

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عجز عن سداد ديونه لها.. تجديد حبس سائق متهم بقتل مُدرسة بـ 6 أكتوبر عجز عن سداد ديونه لها.. تجديد حبس سائق متهم بقتل مُدرسة بـ 6 أكتوبر

مصراوي Masrawy

06:40 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- محمد شعبان:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، حبس سائقًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل مُدرسة بسبب عدم قدرته على سداد ديونه لها البالغة 5 آلاف جنيه.

ووجهت النيابة العامة للسائق تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وواجهته بتحريات الأجهزة الأمينة التي لم ينكرها، واعترف بقتلها بعدما اقترض منها مبلغًا ماليًا وعجز عن سداده.

واعترف سائق متهم بقتل "مُدرسة" داخل مسكنها، بمنطقة حدائق أكتوبر، بتفاصيل ارتكابه الجريمة، مؤكدًا أنه يعمل سائقًا بسيارة تابعة لإحدى شركات توصيل المواطنين، وتعرف على المجني عليها خلال توصيلها، وبدأ في توصيلها بالإضافة إلى مساعدتها في شراء متطلباتها مقابل مبالغ مالية.

أضاف المتهم أنه كان يتردد على شقة الضحية لتوصيل الطلبات لها، واقترض منها مبلغ 5 آلاف جنيه، ونتيجة لمروره بضائقة مالية عجز عن سداد النقود، فقرر قتل المجني عليها هربًا من سداد الدين، بالإضافة إلى سرقتها.

كما اعتراف أنه انتهز فرصة توصيل طلبات للضحية، وهشم رأسها بحجر، ثم استولى على مبلغ مالي، وفر هاربًا، مؤكدا أن الدافع كان سرقتها، والتخلص من مطالبتها له بسداد الدين.

وخاطبت جهات التحقيق مصلحة الطب الشرعي لإفادتها بنتائج تشريح جثمان المجني عليها، للوقوف على ظروف وملابسات إصابتها التي أودت بحياتها.

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