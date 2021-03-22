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بعد غنائها أمامها لأول مرة... ماذا قالت عبد الوهاب عن قرينة ؟

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وغردت عبد الوهاب عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتملاعي: "شرفت بغنائي للسيدة والأم المصرية في عيدها أمام قرينة السيد رئيس الجمهورية السيدة الفاضلة انتصار ونخبة من سيدات الملهمات".

وغنت شيرين عبد الوهاب أمام انتصار السيسي أغنية "هي الدنيا" في احتفالية يوم المرأة المصرية.

وشاركت شيرين عبد الوهاب جمهورها الأغنية عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.

من ناحية أخرى، نفت شيرين عبد الوهاب مؤخرا تعاقدها على تسجيل تتر مسلسل "لحم غزال"، من بطولة مواطنتها الفنانة غادة عبد الرازق، والمعروض خلال شهر رمضان.

​وكانت تقارير مصرية ذكرت الأسبوع الحالي أن شيرين عبدالوهاب ستبدأ في تسجيل أغنية تتر مسلسل "لحم غزال" خلال أيام.

ولم تشارك شيرين عبد الوهاب معجبيها حتى لحظة كتابة هذه السطور إجاباتها عن أسئلتهم في جلسة "أسئلة وإجابات"، وعدتهم بها، باستثناء إجابتين فقط، تتعلقان بسر إغلاق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وآخر أعمالها الفنية.

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