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أبلغ الرئيس اللبناني بأن ما قدمه كأن لم يكن

رفض رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم (الاثنين)، مقترح الرئيس ميشال عون بشأن تشكيل الحكومة.

وقال "الحريري" في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع "عون": "تلقيت من الرئيس تشكيلة حكومية تضم الأحزاب حسب

التوزيع الطائفي، وتتضمن ثلثاً معطلاً لفريقه السياسي"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "لقد أبلغت الرئيس بأن رسالته وكأنها لم تكن، أعدتها له، وأبلغته أنني سأحتفظ بنسخة منها للتاريخ".

وذكر "الحريري" أن الدستور اللبناني ينص على أن رئيس الوزراء المكلف هو الذي يشكل الحكومة ويقترح أسماء الوزراء باستشارة رئيس الجمهورية.

وبين أنه قدم للرئيس تشكيلته الحكومية منذ أكثر من 100 يوم، ووزع نسخة من تشكيلة الحكومة التي كان أودعها لدى رئاسة الجمهورية.

وطالب "الحريري" بضرورة منح البلد فرصته الأخيرة بحكومة اختصاصيين لوقف الانهيار وتفعيل الإصلاحات، بعيداً عن الاعتبارات الحزبية الضيقة.