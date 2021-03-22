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بحثًا عن الثراء السريع.. حبس 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار ببولاق أبو العلا

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بحثًا عن الثراء السريع.. حبس 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار ببولاق أبو العلا بحثًا عن الثراء السريع.. حبس 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار ببولاق أبو العلا

مصراوي Masrawy

06:38 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار سكني، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 5 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالعقار "محل سكن إثنان من المتهمين"، وعُثر بداخلها على حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 10 أمتار، وأدوات تنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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