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وزيرة الصحة توجه بإنشاء فروع لـ"قومي الطفولة" للمجلس بجميع المحافظات

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وزيرة الصحة توجه بإنشاء فروع لـ"قومي الطفولة" للمجلس بجميع المحافظات وزيرة الصحة توجه بإنشاء فروع لـ"قومي الطفولة" للمجلس بجميع المحافظات

مصراوي Masrawy

06:19 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- أحمد جمعة:

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، بإنشاء فروع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بجميع محافظات الجمهورية، في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح بقضايا الأم والطفل.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت أهمية إنشاء فروع للمجلس لتحقيق التواصل الفعال مع الأسر المصرية، وسرعة رصد أي انتهاكات لحقوق الأم والطفل الواردة بالدستور والمواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وكذلك دعم قضايا العنف ضد المرأة، والتوعية بمخاطر زواج الأطفال، ومنع جريمة ختان الإناث.

وأضاف "مجاهد" أن هذه الفروع ستقوم بتقديم الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية للأم والطفل، باعتبارها الركيزة الأساسية لمنظومة حماية الطفل، وذلك من خلال توفير سبل الإغاثات العاجلة للأطفال والتدخل العاجل في حالات تعرضهم للمخاطر الواردة بالمادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك بالتنسيق مع لجان حماية الطفل بالمحافظات.

وتابع "مجاهد" أن هذه الفروع ستكون بمثابة أذرع للمجلس في المحافظات لمتابعة قضايا الأم والطفل، وتسهيل الوصول للأطفال المعرضين للخطر بجميع أنحاء الجمهورية وتقديم الدعم اللازم لهم، فضلاً عن إدارة البلاغات الواردة من خلال الإدارة العامة لخط نجدة الطفل 16000 والتعامل معها بشكل فوري.

وأشار "مجاهد" إلى أن هذه الفروع تساهم أيضًا في تكثيف حملات التوعية بطرق الحماية من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والأمهات والإبلاغ عنها، بالإضافة إلى التواصل الفعال مع المستفيدين والمستفيدات من المبادرات التي يطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة لدعم حقوق الطفل والأم.

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