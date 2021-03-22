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المفتي: الاحتفال بعيد الأم اعترافًا بالجميل وتأكيدًا لدور المرأة

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المفتي: الاحتفال بعيد الأم اعترافًا بالجميل وتأكيدًا لدور المرأة المفتي: الاحتفال بعيد الأم اعترافًا بالجميل وتأكيدًا لدور المرأة

مصراوي Masrawy

06:00 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الاحتفال بعيد الأم هو رمز للوفاء واعتراف بالجميل وتأكيدًا للأهمية القصوى لدور المرأة في الحياة، موجهًا التحية لكل أم مصرية ساهمت بعقلها وقلبها وجهدها فى مسيرة بناء الوطن والعبور به إلى بر الأمان.

وأضاف المفتي أن الإسلام كرم المرأة فهي الأم والأخت والزوجة والابنة، وهي شريكة الرجل في تحديث وتنمية المجتمع، فالعلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام علاقة تكاملية من حيث الحقوق والواجبات، مؤكدًا دور المرأة المصرية فهي صانعة الأمجاد ومشيدة الحضارات منذ فجر التاريخ حتى الآن.

وأشار المفتي إلى أن المرأة المصرية كان لها دورًا كبيرًا في تحرير الوطن منذ ثورة 1919 حتى الآن، موجهًا التحية لكل امرأة رفضت التهميش مما كان له عظيم الأثر فى دحر الإرهاب ومحاربة الأفكار المتطرفة.

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