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بوتين يعتزم تلقي تطعيم كورونا غدا الثلاثاء

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بوتين يعتزم تلقي تطعيم كورونا غدا الثلاثاء بوتين يعتزم تلقي تطعيم كورونا غدا الثلاثاء

مصراوي Masrawy

06:23 م الإثنين 22 مارس 2021

موسكو - (د ب أ):

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقي تطعيم كورونا غدا الثلاثاء وذلك بعد تردد طويل.

وقال بوتين في مؤتمر عبر الفيديو عن حملة التطعيم في :" وبالمناسبة فإنني أنوي القيام بذلك غدا"، لكنه لم يكشف عن نوع اللقاح الذي سوف يتلقاه .

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الرسمية عن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، قوله إن الرئيس الروسي سوف يتلقى واحدا من اللقاحات الروسية الثلاثة مشيرا إلى أن اللقاحات الثلاثة جميعها جيدة وموثوقة.

يشار إلى أن روسيا لديها لقاحان مضادان لكورونا وهما (إبي فاك كورونا) و(كوفي فاك) الذي ظهر منذ شهر وذلك إلى جانب لقاح (سبوتنيك في) المعترف به دوليا.

وظل بوتين 68 عاما، على مدار شهور لا يعطي إجابة على أسئلة متكررة من صحفيين حول موعد تلقيه لقاح كورونا.

ومر أكثر من ستة شهور على ظهور لقاح (سبوتنيك في) في السوق الروسية لكن لم يتم التصريح به للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما قبل نهاية ديسمبر الماضي.

وحسب ما صرح به بوتين، فإن عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم ضد كورونا في بلاده بلغ 3ر4 مليون شخص وهي نسبة تقارب 3% من إجمالي عدد سكان البلاد، فيما وصل عدد من تلقى أول جرعة من التطعيم إلى 3ر6 مليون شخص.

الجدير بالذكر أن العديد من الأشخاص في روسيا ترددوا حتى الآن في تلقي لقاح كورونا لأن بوتين نفسه لم يتلقاه رغم أنه امتدح لقاح (سبوتنيك في) ووصفه بأنه أفضل لقاح في العالم، فيما اعتبر العديد من المواطنين الروس أن اللقاح المطور في بلادهم لم يتم اختباره على نحو كاف.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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