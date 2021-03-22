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الكويت ترحب وتدعم المبادرة السعودیة لإنھاء الأزمة الیمنية

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الكويت ترحب وتدعم المبادرة السعودیة لإنھاء الأزمة الیمنية الكويت ترحب وتدعم المبادرة السعودیة لإنھاء الأزمة الیمنية

مصراوي Masrawy

06:19 م الإثنين 22 مارس 2021

الكویت - (أ ش أ):

أعربت دولة الكويت عن ترحيبها ودعمها للمبادرة التي أطلقتھا لإنھاء الأزمة في اليمن والوصول إلى اتفاق سياسي شامل متضمنا وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

ودعت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين - الأطراف الیمنیة للتفاعل الإیجابي مع ھذه المبادرة والالتزام التام بھا؛ بهدف انطلاق المشاورات بین الأطراف وصولا إلى الحل السیاسي المنشود وفق المرجعیات الثلاث المتفق علیھا.

كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولیاته لدعم ھذه المبادرة والسعي لإطلاق العملیة السیاسیة التي تنھي الصراع الدائر في الیمن بما یحفظ للبلد الشقیق أمنه واستقراره ویحقق آمال وتطلعات شعبه.

وأشارت إلى أن ھذه المبادرة الكریمة تأتي استمرارا لمبادرات السعودية الخیرة وسعیھا الدائم لكل ما من شأنه تعزیز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشیدة في ھذا الصدد بھذه المبادرة ومقاصدھا السیاسیة والأمنیة والإنسانیة الكبیرة.

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