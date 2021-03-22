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أول تعليق من على مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن

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أول تعليق من مصر على مبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن أول تعليق من على مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن

مصراوي Masrawy

06:15 م الإثنين 22 مارس 2021

وكالات:

أعربت ، عن ترحيبها بالمبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية الشقيقة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن، وذلك عبر عدد من الخطوات التي تتضمن؛ الوقف الشامل لإطلاق النار، وفتح مطار صنعاء لعدد من الرحلات، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

وقال بيان صدر عن الخارجية المصرية، إن "مصر تثمّن الجهود الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة وحرصها الدؤوب على التوصل لتسوية شاملة في اليمن تُنهي أزمته السياسية والانسانية المُمتدة، وتعمل على تغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية. هذا، وتدعو مصر كافة الأطراف اليمنية إلى التجاوب مع المبادرة السعودية بما يحقن دماء الشعب اليمني الشقيق ويدعم جهود إحلال السلام في اليمن".

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مصراوي Masrawy

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