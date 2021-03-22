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محافظ القاهرة: نموذج المرأة المصرية في الأسمرات تقبل التطوير

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محافظ القاهرة: نموذج المرأة المصرية في الأسمرات تقبل التطوير محافظ القاهرة: نموذج المرأة المصرية في الأسمرات تقبل التطوير

مصراوي Masrawy

05:58 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن نموذج المرأة المصرية في الأسمرات نموذج مميز استطاع تقبل التطوير والإضافة له، مشيرًا إلى أن نموذج المرأة في هذه المنطقة يدرس فبعد أن كانت مهمشة أصبحت عنصر فاعل متجاوب مع المجتمع .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المرأة في الأسمرات أدركت بوعيها الاهتمام الذي توليه الدولة لها فكان عطائها كبيرًا ومتميزًا مؤكدًا دعم الدولة لهذه المناطق وتقديم التسهيلات لإقامة المشروعات الصغيرة بها مع توفير التدريب اللازم على الحرف لتمكينهم اقتصاديًا مشيدًا بدور المجتمع المدني كشريك للدولة في رفع مستوى جودة الحياة للقاطنين بهذه المشروعات .

جاء ذلك خلال مشاركة عدد من النماذج المضيئة قاطنات مناطق الأسمرات والمحروسة في احتفالية محافظة القاهرة بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الأم تحت عنوان "أيقونة النجاح ونبع التضحية"، بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية وعدد من عضوات مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المجلس القومي للمرأة .

وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة نفذت العديد من مشروعات الإسكان بديل العشوائيات على أرض المحافظة ساهمت في تطوير العاصمة والتخلص من المناطق العشوائية بها سواء المناطق غير الآمنة أو المناطق الآمنة غير المخططة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه المشروعات ساهمت بصورة كبيرة في تحسين حالة قاطنيها وتوفير حياة كريمة لهم بمساكن آمنة تتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.

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