"أخضر القوى" لذوي الإعاقة يختتم مشاركته في ملتقى تونس.. بإنجاز "سارة" و"الهنوف"

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ببطاقة تأهل إلى الأولمبياد و7 ميداليات

اختتم المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة مشاركته في النسخة الـ14 لملتقى تونس الدولي لألعاب القوى لذوي الإعاقة بتحقيق بطاقة التأهل إلى الأولمبياد و7 ميداليات "ذهبية واحدة و6 فضيات" ورقم عالمي في رمي القرص.

وتأهلت اللاعبة الهنوف أبوحيمد إلى دورة الألعاب البارالمبية في مسابقة دفع الجلة بالرقم التأهيلي لمسافة 95: 3 م " تصنيف F33 "، لتكون ثاني لاعبة في تاريخ الرياضة البارالمبية السعودية تتأهل إلى هذا المحفل العالمي بعد سارة الجمة التي نالت بطاقة التأهل بحصولها على الرقم التأهيلي في بطولة العالم بدبي لمسابقة دفع الجلة بمسافة 6.84 متر، لتواصل تميزها في ملتقى تونس وتًحرز الميدالية الفضية في دفع الجلة تصنيف F36 وبرقم شخصي جديد (7 أمتار).

وتواصلت الإنجازات في ملتقى تونس بتحقيق هاني النخلي الميدالية الذهبية في منافسات رمي القرص محققاً مسافة 14: 31 م ليُحطم بذلك الرقم العالمي السابق، فيما نال العداء علي النخلي 3 ميداليات فضية في سباقات 400 متر، (زمن 57:81 ثانية)، و200 متر (زمن 33: 24 ثانية- رقم شخصي جديد)، و100 متر (زمن 15: 12 ثانية) في "تصنيف T37 "، وحقق اللاعب راكان القحطاني الميدالية الفضية لرمي الرمح بمسافة 30:37 م "تصنيف F41 ".

يُذكر أن المنتخب السعودي لألعاب القوى نال حتى الآن 5 بطاقات تأهيلية إلى دورة الألعاب البارالمبية عن طريق سارة الجمعة والهنوف أبوحيمد "دفع الجلة"، ولاعبي الكراسي المتحركة عبدالرحمن القرشي وفهد الجنيدل، والعدّاء علي النخلي في سباق 100 متر.