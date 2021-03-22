أخبار عاجلة

ميانمار.. حصيلة قتلى إطلاق الجيش على المتظاهرين ترتفع إلى 91 -
كاتبة تحذر الرجل: إياك أن تحاول مجاملة امرأة بهذه الجملة -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أخضر القوى" لذوي الإعاقة يختتم مشاركته في ملتقى تونس.. بإنجاز "سارة" و"الهنوف"

Print
ببطاقة تأهل إلى الأولمبياد و7 ميداليات

اختتم السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة مشاركته في النسخة الـ14 لملتقى تونس الدولي لألعاب القوى لذوي الإعاقة بتحقيق بطاقة التأهل إلى الأولمبياد و7 ميداليات "ذهبية واحدة و6 فضيات" ورقم عالمي في رمي القرص.

وتأهلت اللاعبة الهنوف أبوحيمد إلى دورة الألعاب البارالمبية في مسابقة دفع الجلة بالرقم التأهيلي لمسافة 95: 3 م " تصنيف F33 "، لتكون ثاني لاعبة في تاريخ الرياضة البارالمبية تتأهل إلى هذا المحفل العالمي بعد سارة الجمة التي نالت بطاقة التأهل بحصولها على الرقم التأهيلي في بطولة العالم بدبي لمسابقة دفع الجلة بمسافة 6.84 متر، لتواصل تميزها في ملتقى تونس وتًحرز الميدالية الفضية في دفع الجلة تصنيف F36 وبرقم شخصي جديد (7 أمتار).

وتواصلت الإنجازات في ملتقى تونس بتحقيق هاني النخلي الميدالية الذهبية في منافسات رمي القرص محققاً مسافة 14: 31 م ليُحطم بذلك الرقم العالمي السابق، فيما نال العداء علي النخلي 3 ميداليات فضية في سباقات 400 متر، (زمن 57:81 ثانية)، و200 متر (زمن 33: 24 ثانية- رقم شخصي جديد)، و100 متر (زمن 15: 12 ثانية) في "تصنيف T37 "، وحقق اللاعب راكان القحطاني الميدالية الفضية لرمي الرمح بمسافة 30:37 م "تصنيف F41 ".

يُذكر أن المنتخب السعودي لألعاب القوى نال حتى الآن 5 بطاقات تأهيلية إلى دورة الألعاب البارالمبية عن طريق سارة الجمعة والهنوف أبوحيمد "دفع الجلة"، ولاعبي الكراسي المتحركة عبدالرحمن القرشي وفهد الجنيدل، والعدّاء علي النخلي في سباق 100 متر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض"

الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض"

الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض"

الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض"

السفير الفرنسي يواصل جولاته في #السعودية_الجميلة: "صباح الخير والسعادة يا أهل جدة"

السفير الفرنسي يواصل جولاته في #السعودية_الجميلة: "صباح الخير والسعادة يا أهل جدة"

السفير الفرنسي يواصل جولاته في #السعودية_الجميلة: "صباح الخير والسعادة يا أهل جدة"

السفير الفرنسي يواصل جولاته في #السعودية_الجميلة: "صباح الخير والسعادة يا أهل جدة"

شبكة عيون الإخبارية