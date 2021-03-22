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بورصة تتكبد خسائر حادة خلال معاملات اليوم

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بورصة مصر تتكبد خسائر حادة خلال معاملات اليوم بورصة تتكبد خسائر حادة خلال معاملات اليوم
المؤشر الرئيسي يفقد 2.45% والأسهم أكثر من 17 مليار جنيه

بورصة مصر تتكبد خسائر حادة خلال معاملات اليوم

دفعت مضاربات المستثمرين الأفراد بورصة لتكبد خسائر حادة خلال معاملات اليوم، وأفقدت مؤشرها الرئيسي 2.45 بالمائة، وأسهمها أكثر من 17 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) من قيمتها السوقية.

وأوقفت بورصة مصر التعاملات على 85 سهماً لمدة عشر دقائق بعد تراجعها بأكثر من خمسة بالمائة.

وتراجعت أسهم 154 شركة، بينما ارتفعت أسهم عشر شركات، ولم تتغير أسهم 30 شركة خلال معاملات اليوم.

وقالت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة شركة "ثري واي" لتداول الأوراق المالية: "لا يوجد أي تطور سياسي أو اقتصادي في البلاد يمكن أن يؤدي لتلك الخسائر العنيفة، المبيعات كلها من الأفراد بالسوق أصبحوا يتحكمون بالسوق كيفما شاءوا"، طبقاً لـ"آر تي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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