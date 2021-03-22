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.. "آل جابر": تدعم اليمن منذ عقود بمليارات الدولارات

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بالفيديو.. "آل جابر": السعودية تدعم اليمن منذ عقود بمليارات الدولارات .. "آل جابر": تدعم اليمن منذ عقود بمليارات الدولارات

بالفيديو..

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر أن المملكة العربية ، تدعم اليمن منذ عقود بمليارات الدولارات.
وقد أعلنت عن "مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل"، والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة، بناءً على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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