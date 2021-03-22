​​"الشيوخ" يوافق على المادة الثالثة بقانون ضمان جودة واعتماد التعليم الفني

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة الثالثة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، والمنظمة لأهداف الهيئة ومهامها.

وتقضي المادة الثالثة، وفقًا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأن تهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج؛ بما يتفق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.

ويأتي ذلك بعد رفض مقترح برلماني من النائب أحمد شعبان، والحكومة، بإضافة "الدولية" إلى معايير الاعتماد.

وكان المجلس وافق على المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تقضي بإنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، تختص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعًا في المحافظات".

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