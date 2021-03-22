لأول مرة بالمملكة.."تعليم الشرقية" يطلق لقاء الإبداع في التعلم الإلكتروني

★ ★ ★ ★ ★

في قطاع مدارس شرق الدمام

يعتزم مكتب التعليم بشرق الدمام إطلاق "ملتقى الإبداع في التعليم الإلكتروني" برعاية مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور سامي بن غازي العتيبي تحت شعار "لقاء الإبداع في التعلم الإلكتروني" وفق رؤية 2030، وهو اللقاء الأول والنوعي على مستوى المملكة في مجال الإبداع في التعليم الإلكتروني.

ويهدف لقاء الإبداع في التعلم الإلكتروني وهو لقاء افتراضي "عن بعد" يجتمع فيه المهتمون من منسوبي التعليم للاطلاع على التجارب التعليمية الناجحة في مجال التعليم عن بعد وإلى تحسين مستوى نواتج التعلم لدى الطلاب ورفع مستوى الأداء والممارسات البحثية في التعليم والتعليم عن بعد خاصة، إضافة إلى نشر ثقافة التنمية المستدامة من خلال نقل التجارب الناجحة في الميدان التربوي ورفعها على موقع إلكتروني للعودة لها والاستفادة منها.

كما يهتم اللقاء بجميع المهتمين بالتعليم الإلكتروني من منسوبي التعليم وتحفيز العاملين في الميدان التربوي نحو جودة الأداء واستدامة النجاح، للمشاركة في هذا الملتقى، وذلك من خلال إرسال تجاربهم المميزة التي تم تنفيذها من خلال منصات التعليم عن بعد عبر الرابط الإلكتروني: https://forms.gle/uVLLAprk3wqR5oK96