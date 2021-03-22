أخبار عاجلة

ميانمار.. حصيلة قتلى إطلاق الجيش على المتظاهرين ترتفع إلى 91 -
كاتبة تحذر الرجل: إياك أن تحاول مجاملة امرأة بهذه الجملة -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

تحت رعاية الرئيس.. انطلاق مبادرة "وطن بلا غارمات" احتفالًا بعيد الأم

Print
تحت رعاية الرئيس.. انطلاق مبادرة "وطن بلا غارمات" احتفالًا بعيد الأم تحت رعاية الرئيس.. انطلاق مبادرة "وطن بلا غارمات" احتفالًا بعيد الأم

مصراوي Masrawy

04:58 م الإثنين 22 مارس 2021

(مصراوي)

أطلق حزبا حماة الوطن ومستقبل وطن، مبادرة "وطن بلا غارمات"، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم؛ حيث تكفل الحزبان، أمس، بسداد كل ديون الغارمات، وتم الإفراج عنهم ليعدن إلى بيوتهن.

تأتي مبادرة الحزبَين، حسب بيان صادر عنهما اليوم الإثنين، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية؛ للعمل على لم شمل الأُسر المصرية ودعم ومساعدة الأمهات الغارمات، وانطلاقًا من مبدأ التعاون الوثيق وتكثيف الجهود بين الأحزاب المصرية لخدمة المجتمع المصري.

وأكد الحزبان أنه تم الإفراج على كل الغارمات أمس، وسط فرحة عارمة من المفرج عنهن، واللاتي أكدن أن ما حدث هو مفاجأة كبيرة لم يتوقعنها، وقدمن الشكر إلى الرئيس السيسي وحزبَي مستقبل وطن وحماة الوطن، الذين أدخلوا الفرحة على قلوبهن وساعدوهن في لم شملهن بأسرهن مرة أخرى.

وأشار الحزبان إلى أن المبادرة تحمل قيمة إيجابية متعددة، مردودها سريع على المجتمع المصري برمته؛ إذ إن تحرك الأحزاب لتنفيذ مبادرة الرئيس للإفراج عن الغارمات من شأنه بث الأمل في أُسر كاملة واجهت شبح التفكك والتشرد بحبس الأمهات المديونات؛ لأسباب إنسانية، وهو ما يعزز شعور الانتماء والحب للوطن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

نشرة الأخبار - الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس ووزراء العدل والداخلية والصحة والنقل والتضامن الإجتماعي

نشرة الأخبار - الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس ووزراء العدل والداخلية والصحة والنقل والتضامن الإجتماعي

شبكة عيون الإخبارية