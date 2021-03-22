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وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية يفتتحان أعمال تطوير كورنيش بحر مويس

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وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية يفتتحان أعمال تطوير كورنيش بحر مويس وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية يفتتحان أعمال تطوير كورنيش بحر مويس

مصراوي Masrawy

04:46 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال تطوير كورنيش بحر مويس بمدينة الزقازيق والمقام على 3 مراحل بطول 616 مترا وبتكلفة 16 مليونا و300 ألف جنيه ليمثل متنفسا جديدا يليق بأبناء المحافظة

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية لشرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ مشروع تطوير كورنيش بحر مويس واقامة ممشي سياحي لأبناء مدينة الزقازيق حيث تمت الإشارة الي أن المشروع تم تنفيذه علي ثلاث مراحل المرحلة الاولي أمام المحافظة بطول ٢١٠ أمتار وبتكلفة ٧ ملايين و ٣٠٠ ألف جنيه والمرحلة الثانية أمام مديريه الري وصولا لنادي العاملين بالجامعة بطول ٢٥٦ مترا وبتكلفة ٤ ملايين جنيه والمرحلة الثالثة أمام كلية الآداب جامعه الزقازيق بطول ١٥٠ مترا وبتكلفة ٥ ملايين جنيه.

وشملت اعمال التطوير إقامة مسطحات خضراء وغرس أعمدة إنارة ودهان بلدورات وإقامة أحواض زهور وإنشاء مقاعد وبرجولات لجلوس المواطنين وتبليط الرصيف ببلاط الإنترلوك ليصبح متنزها للمواطنين يستخدم للاستراحة وقضاء أوقات سعيدة.

وأشاد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأعمال التطوير التي تم تنفيذها بالممشى السياحي، مؤكدا أنه من حق كل مواطن ان يجد مكانا مناسبا للتنزه مع اسرته واعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق.

وقال الدكتور ممدوح غراب أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من مشروعات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية وعدد مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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