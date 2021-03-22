أخبار عاجلة

ميانمار.. حصيلة قتلى إطلاق الجيش على المتظاهرين ترتفع إلى 91 -
كاتبة تحذر الرجل: إياك أن تحاول مجاملة امرأة بهذه الجملة -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصومالي سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

Print
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصومالي سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصومالي سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

مصراوي Masrawy

04:29 م الإثنين 22 مارس 2021

القاهرة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم /الاثنين/، مع كل من وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي محمد عبدالرزاق، ووزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية الصومالية حسن معلم خليف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تناول جهود تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات على نحو يحقق مصالحهما المشتركة ويعكس العلاقات التاريخية التي تجمع بينهما ويتناسب مع الانتماء العربي للصومال، فضلا عن التأكيد على الاهتمام الذي توليه لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال الشقيق، ودعوتها -في هذا الصدد- لكافة الأطراف الصومالية إلى مواصلة الحوار من أجل العمل على عقد انتخابات حرة ونزيهة في الوقت الذي يتوافق عليه الصوماليون أنفسهم.

وأضاف المتحدث أن اللقاء تطرق كذلك لمختلف التطورات في منطقة القرن الأفريقي، أخذا في الاعتبار ما تتمتع به هذه المنطقة من أهمية استراتيجية وارتباطها بشكل حيوي بالمصالح المصرية، وهو ما تحرص معه مصر على متابعة هذه التطورات عن كثب.. كما تم مناقشة سُبل دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في القرن الأفريقي، بما يعزز من السلم والأمن الإقليمي والقاري.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

شبكة عيون الإخبارية