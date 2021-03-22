استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والزمالك في الطائرة

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مصراوي Masrawy

كتب -علاء عمران:

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلى والزمالك اليوم الاثنين، فى قمة نهائيات الدور الأول من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020/2021.

وتؤمن المجموعة الافريقية المباراة التي تقام فى السادسة مساء اليوم على صالة نادى المقاولون العرب بدون جماهير بنظام الدوائر الأمنية، مع تأمين طاقم التحكيم وممرات اللاعبين.

ويسعى الزمالك فى هذه المواجهة لمواصلة صدارة ترتيب دورى الطائرة ، حيث يتربع حتى الآن على القمة بريد 29 نقطة، فيما يسعى الفريق الأحمر صاحب المركز الثانى برصيد 25 نقطة لتحقيق الفوز من أجل الزحف للمحافظة على اللقب خاصة أنه يتبقى له مباراة مؤجلة.

ولعب الزمالك 10 مواجهات فاز بها جميعا محققا العلامة الكاملة، بينما لعب الأهلى 9 مواجهات فاز فى 8 وخسر واحدة أمام بتروجت.