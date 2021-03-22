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محافظ القاهرة: المرأة شريك أساسي في تنمية الوطن

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محافظ القاهرة: المرأة شريك أساسي في تنمية الوطن محافظ القاهرة: المرأة شريك أساسي في تنمية الوطن

مصراوي Masrawy

04:35 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المرأة شريك أساسى فى تنمية الوطن ، مشيرًا إلى أن ايمان القيادة السياسية بدور المرأة أتاح لها مساحة كبيرة لتقلد مناصب هامة فى الدولة كوزيرة وسفيرة وقاضية.

وأضاف محافظ القاهرة أن المرأة المصرية نموذج مشرف على المستوى المحلى والدولى وأثبتت كفاءة عالية فى كل المناصب التى تقلدتها ، مثنيًا على دور المجتمع المدنى كشريك للدولة فى دعم المرأة ومساندتها وتمكينها اقتصاديًا وسياسيًا .

جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبري التي أقامتها محافظة القاهرة بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الأم تحت عنوان " ايقونة النجاح ونبع التضحية"

وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية خلال الحفل أن الاحتفال بعيد الأم هو رمز للوفاء واعتراف بالجميل وتأكيد على الأهمية القصوى لدور المرأة في الحياة ، موجهاً التحية لكل أم مصرية ساهمت بعقلها وقلبها وجهدها في مسيرة بناء الوطن والعبور به إلى بر الأمان.

وأضاف مفتي الديار المصرية أن الإسلام كرم المرأة فهي الأم والأخت والزوجة والابنة وهي شريكة الرجل في تحديث وتنمية المجتمع ، فالعلاقة بين الرجل والمرأة في الاسلام علاقة تكاملية من حيث الحقوق والواجبات، مؤكداً على دور المرأة المصرية فهي صانعة الأمجاد ومشيدة الحضارات منذ فجر التاريخ حتى الآن.

وأشار المفتي إلى أن المرأة المصرية كان لها دور كبير في تحرير الوطن منذ ثورة 1919 حتى الآن موجهًا التحية لكل امرأة رفضت التهميش مما كان له عظيم الأثر في دحر الإرهاب ومحاربة الأفكار المتطرفة.

وفي نهاية الحفل كرم محافظ القاهرة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ، عبير محمد السيد عضو مجلس النواب وأرملة الشهيد البطل عميد شرطة وائل طاحون و سهام مصطفى كامل عضو مجلس النواب وأم الشهيد البطل رائد شرطة كريم وجية محمد، وهالة كمال عبدالجابر عضو مجلس الشيوخ، والمهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضي المصري للاعاقات الذهنية والمجلس القومي للمرأة وتسلمتها ابتسام العدوي عضو المجلس.

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