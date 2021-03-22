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بدء التقديم لرخص البسطات الرمضانية في "القوز" جنوب القنفذة

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من الثلاثاء وحتى الخميس

بدء التقديم لرخص البسطات الرمضانية في

أعلنت بلدية القوز جنوب محافظة القنفذة، بدء استقبال طلبات الحصول على رخص البسطات الرمضانية بسوق الخميس الشعبي المشهور، وكذلك بسطات العيد بجوار سوق الحربي (خلال العشر الأواخر من رمضان).

وأكد ذلك المتحدث الرسمي لبلدية القوز خليل الشيخي، مشيراً إلى موعد التقديم يبدأ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 10/ 8/ 1442هـ وينتهي يوم الخميس الموافق 19/ 8/ 1442هـ، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي، مهيباً بمن لديه الرغبة بالتقديم عليه المسارعة بمراجعة البلدية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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