أخبار عاجلة

ميانمار.. حصيلة قتلى إطلاق الجيش على المتظاهرين ترتفع إلى 91 -
كاتبة تحذر الرجل: إياك أن تحاول مجاملة امرأة بهذه الجملة -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالتوافق مع أسبوع البيئة.. "أسمنت حائل" تنفذ فعالية يوم النظافة

Print
دشّنه أمير المنطقة أمس تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا"

بالتوافق مع أسبوع البيئة..

نفّذت شركة أسمنت حائل، في محطة التعبئة بحائل، اليوم الاثنين، فعالية "يوم النظافة" التي تهدف إلى تنظيف المنطقة المجاورة للمحطة.

ويأتي هذا النشاط بالتوافق مع أسبوع البيئة الذي دشنه أمير المنطقة يوم أمس تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا" بتنفيذ من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، برعاية رسمية من أسمنت حائل.

وشارك في هذه الفعالية مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل الدكتور فهد بن معيض الحسني، والرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل المهندس خالد بن عبدالعزيز الأحمد، بالإضافة إلى مشاركة منسوبي أسمنت حائل.

وبيّن "الأحمد" أن هذا النشاط يعتبر من الأنشطة الأساسية التي تتبنى فيه أسمنت حائل ثقافة حماية البيئة ومسؤوليتها تجاهها.

بالتوافق مع أسبوع البيئة..

بالتوافق مع أسبوع البيئة..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ميانمار.. حصيلة قتلى إطلاق الجيش على المتظاهرين ترتفع إلى 91

ميانمار.. حصيلة قتلى إطلاق الجيش على المتظاهرين ترتفع إلى 91

كاتبة تحذر الرجل: إياك أن تحاول مجاملة امرأة بهذه الجملة

كاتبة تحذر الرجل: إياك أن تحاول مجاملة امرأة بهذه الجملة

"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد"

"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد"

"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم

"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم

شبكة عيون الإخبارية